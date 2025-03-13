РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Да улетел он в Баку, не пробыв в Москве и пол дня. Видимо, не очень радушный прием оказали. А как иначе, после демарш...Спецпосланник пре...
  • Eduard
    Алкаш!Суд отправил на п...
  • Сергей Oблезов
    Пора бомбить страны поставляющие оружие Киеву!!!В Польше заявили ...

В выходные на Урале будет +10, пойдет мокрый снег

В выходные на Урале будет +10, пойдет мокрый снег

Синоптики поделились прогнозом погоды на конец текущей недели и начало следующей. Как сообщает Уральский Гидрометцентр, в ночь на субботу, 15 марта, ожидается местами умеренный дождь, днем преимущественно без осадков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх