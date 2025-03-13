В выходные на Урале будет +10, пойдет мокрый снег

Синоптики поделились прогнозом погоды на конец текущей недели и начало следующей. Как сообщает Уральский Гидрометцентр, в ночь на субботу, 15 марта, ожидается местами умеренный дождь, днем преимущественно без осадков.
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