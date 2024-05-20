Валерий Фадеев: Самая опасная проблема — это возникновение анклавов, которые уже образуются на территории России

Николай Вовк Я вообще не могу понять, в % отношении рабочих мест в производстве и с\х в Белоруссии и России всё одинаково, но в Белоруссии работают белорусы и так было до санкций, когда они могли выезжать, а в России русские не желают работать?

АЗ Андрей Зарубкин В Саудовской Аравии работают мигранты из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ! Их привозят на работу и отвозят обратно на автобусах.