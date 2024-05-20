В России, по оценкам экспертов, живут свыше 10 миллионов мигрантов. Количество преступлений, которые они совершили, в 2023 году увеличилось на 75 процентов.
Валерий Фадеев: Самая опасная проблема — это возникновение анклавов, которые уже образуются на территории России
Комментарии
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Николай Вовк
Я вообще не могу понять, в % отношении рабочих мест в производстве и с\х в Белоруссии и России всё одинаково, но в Белоруссии работают белорусы и так было до санкций, когда они могли выезжать, а в России русские не желают работать?
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5 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают мигранты из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ! Их привозят на работу и отвозят обратно на автобусах.
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4 час.
Ольга Александрова
Ту же песню завел: «за и эту зарплату не пойдут работать» . И много у нас дворников убирало снег за зарплату выше , чем у врача? И врачи работают не на ставку , чтоб прокормить семью, а по 12 часов, да еще и сутками.
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2 час.
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