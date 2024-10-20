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Под Тверью школьника избили за то, что он не стал танцевать лезгинку

Под Тверью школьника избили за то, что он не стал танцевать лезгинку

Следственный комитет заинтересовался избиением подростка под Тверью, а глава СК Бастрыкин взял под личный контроль инцидент с избиением школьника в Тверской области.

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