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Фильм о "хорошем русском" из КГБ порвал прокат в США. Украинцы – в ярости

Фильм о "хорошем русском" из КГБ порвал прокат в США. Украинцы – в ярости

Американские зрители с радостью встретили картину, которая показывает, что у простых жителей США и СССР на самом деле много общего.

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