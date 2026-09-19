Фильм о "хорошем русском" из КГБ порвал прокат в США. Украинцы – в ярости

Американские зрители с радостью встретили картину, которая показывает, что у простых жителей США и СССР на самом деле много общего.
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