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Царьград

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Минобороны России сорвало массированную атаку ВСУ на Москву

Минобороны России сорвало массированную атаку ВСУ на Москву

Министерство обороны России сообщило о провале попытки массированной атаки на Москву украинскими военными.

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