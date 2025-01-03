“Больше подходит”, – Бритни Спирс о новой возлюбленной бывшего мужа

Бритни Спирс впервые высказалась о новой возлюбленной своего бывшего мужа. В день своего 43-летия, 2 декабря, известная поп-звезда Бритни Спирс официально завершила бракоразводный процесс с фитнес-тренером Сэмом Асгари.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии