“Больше подходит”, – Бритни Спирс о новой возлюбленной бывшего мужа

Бритни Спирс впервые высказалась о новой возлюбленной своего бывшего мужа. В день своего 43-летия, 2 декабря, известная поп-звезда Бритни Спирс официально завершила бракоразводный процесс с фитнес-тренером Сэмом Асгари.