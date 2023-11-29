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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о словах Анисимова про хороший гол «Локомотива» в ворота СКА: «Процесс признания занял 1,5 недели. Это говорит об уровне управления судейством»

18 ноября «Локомотив» уступил СКА (1:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» забил гол за секунду до завершения третьего периода при счете 1:2.

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