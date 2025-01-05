«Что завтра? Теракт в честь Бандеры?». Поклонская отреклась от Православия

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Комментарии
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Гарий Щерба
Дааа ЖАЛКО НЯШУ ,  такая  ДЕВАХА БЫЛА  что  ФОРУ ЛЮБОМУ  мужику ДАВАЛА  а  сейчас видать КРЫША ПРОТЕКАТЬ СТАЛА  и  ПРТЕКАТЬ НЕ  по  ДЕТСКИ ...!!!
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