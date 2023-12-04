Эксперт Елисеева назвала новой нормой акции протеста на границе Украины и Польши

Политолог, политтехнолог, политический обозреватель и публицист Наталия Елисеева в интервью «Звезде» прокомментировала акции протеста водителей на польско-украинской границе и объяснила, что это значит с точки зрения внешней политики.
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