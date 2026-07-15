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Газета.ру

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В Марокко блогер, съевший бездомную собаку, получил 8 месяцев тюрьмы

В Марокко блогер, съевший бездомную собаку, получил 8 месяцев тюрьмы

Блогер съел бездомную собаку на камеру и получил тюремный срок, пишет Need to Know. В Марокко суд приговорил ютубера Аюба Бенеснеса к восьми месяцам тюремного заключения за видео, на котором он разделывает, готовит и ест бездомную собаку.

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