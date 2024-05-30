В Санкт-Петербурге открылась выставка работ советского художника Александра Исачёва «У забытых алтарей»

29 мая 2024 года в Bashmakov Gallery на территории квартала «Ленполиграфмаш» начала работу экспозиция, посвященная творчеству Александра Исачёва (1955-1987) – одного из самых загадочных советских художников второй половины XX века.
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