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В Санкт-Петербурге открылась выставка работ советского художника Александра Исачёва «У забытых алтарей»

В Санкт-Петербурге открылась выставка работ советского художника Александра Исачёва «У забытых алтарей»

29 мая 2024 года в Bashmakov Gallery на территории квартала «Ленполиграфмаш» начала работу экспозиция, посвященная творчеству Александра Исачёва (1955-1987) – одного из самых загадочных советских художников второй половины XX века.

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