"Такое будет?": новое уникальное место отдыха поразило жителей Владивостока

Жителям Владивостока пообещали построить новый шикарный сквер. Новое общественное место для отдыха и прогулок появится на участке от пересечения улиц Невельского и Спиридонова до школы №14, сообщает Telegram-канал "vkratce_vld" (18+).
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