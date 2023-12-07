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Закон, порядок, государство

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"Такое будет?": новое уникальное место отдыха поразило жителей Владивостока

"Такое будет?": новое уникальное место отдыха поразило жителей Владивостока

Жителям Владивостока пообещали построить новый шикарный сквер. Новое общественное место для отдыха и прогулок появится на участке от пересечения улиц Невельского и Спиридонова до школы №14, сообщает Telegram-канал "vkratce_vld" (18+).

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