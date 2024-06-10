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Богемиан – Дерри Сити: прогноз на матч 13 июня 2024 года, Чемпионат Ирландии

Богемиан – Дерри Сити: прогноз на матч 13 июня 2024 года, Чемпионат Ирландии

Дата встречи: 13 июня 2024 годаСтадион: Дэйлимаунт Парк Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч Анализ команд Богемиан: Текущая форма: После 18 туров Богемиан занимает 7-е место с 24 очками.

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