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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дембеле – в «Тосно», Роналдо – в СКА. Мостовой рассказал, каких звезд добавил бы в заявки команд Пути регионов

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выбрал звезд футбола, которых добавил бы в заявки любительских команд FONBET Кубка России Пути регионов.

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