Песков: у России не возникнет проблем с продажей дизеля на мировых рынках

Россия без проблем сможет реализовать свое дизельное топливо на мировых рынках, так как сейчас там спрос на нефтепродукты огромный, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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