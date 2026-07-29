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Сенатор Волошин: в ЕС назревает кризис механизма принятия санкций

Сенатор Волошин: в ЕС назревает кризис механизма принятия санкций

Сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин выразил мнение, что в Евросоюзе назревает кризис механизма принятия санкционных решений, поскольку всё больше стран не готовы нести связанные с ограничениями издержки.

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