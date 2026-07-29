Сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин выразил мнение, что в Евросоюзе назревает кризис механизма принятия санкционных решений, поскольку всё больше стран не готовы нести связанные с ограничениями издержки.
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