На Алтае лишь 10% работников имеют доход выше среднего по стране. Рейтинг регионов

Только в 16 регионах менее 15% работников получают зарплаты выше среднероссийской Алтайский край оказался на 79-м месте из 85 (еще по четырем новым субъектам России данные отсутствуют) в рейтинге регионов по высоким зарплатам, сообщает РИА Новости.