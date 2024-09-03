На Алтае лишь 10% работников имеют доход выше среднего по стране. Рейтинг регионов

Только в 16 регионах менее 15% работников получают зарплаты выше среднероссийской Алтайский край оказался на 79-м месте из 85 (еще по четырем новым субъектам России данные отсутствуют) в рейтинге регионов по высоким зарплатам, сообщает РИА Новости.
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