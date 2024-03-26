Россияне стали меньше интересоваться программами лояльности торговых сетей. Об этом говорится в исследовании «Голос покупателя», подготовленном экспертами компании «Рексофт Консалтинг» на основе отзывов о работе крупнейших торговых сетей российского ритейла с 2018 по 2023 год.