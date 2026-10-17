Российский мальчик погиб в отеле Шарм‑эш‑Шейха от удара током после падения с гамака; рассказываем, что произошло 14 октября, как помогают семье и какие риски стоит учитывать на отдыхе.
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