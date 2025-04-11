Арт-центр Exposed представляет проект «За пределами цветка - Beyond the Blossom»

Выставочный проект «За пределами цветка — Beyond the Blossom» приглашает зрителей заглянуть за границы привычного восприятия цветов, пробудить в себе чувство эстетики и насладиться красотой, которая окружает нас каждый день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии