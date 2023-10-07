Очень смешно: три знака зодиака, которые знают толк в сарказме

Очень смешно: три знака зодиака, которые знают толк в сарказмеСарказмСарказм может быть очень смешным, но подвергаться его атакам постоянно? А вот друзьям, коллегам и близким родственникам этих трех знаков приходится развивать в себе максимальную устойчивость к этом типу юмора – иначе никак не справиться.