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Совет по дому

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Лимонный пирог за 20 минут. Какой же вкусный: просто «тает во рту»

Лимонный пирог за 20 минут. Какой же вкусный: просто «тает во рту»

Лимонный пирог — это десерт, в котором удивительным образом сочетаются простота и яркость вкуса. Нежное тесто с легкой рассыпчатой текстурой и освежающая лимонная начинка создают гармонию сладости и цитрусовой кислинки.

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