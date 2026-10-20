Это синтез мировых хитов, авторских песен, танцевальных ритмов латиноамериканской и западноафриканской культуры В Барнауле во вторник, 20 октября, в рамках джазовых вечеров пройдет концерт Хиллари Сарджент — певицы родом с островного государства Тринидад и Тобаго, расположенного в Карибском море.
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