Трое детей ушли купаться на реку и пропали. Тело одного нашли

В Приморье по факту безвестного исчезновения трех детей возбуждено уголовное дело. Тело одного из ребят уже нашли на берегу Уссури в Лесозаводске с признаками утопления.
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