Франция 24 октября может столкнуться с массовыми протестами: на улицы выйдут до полумиллиона человек, несмотря на запреты властей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Это уже русофоби...
- Не то что не арес...
- «Это уже русофоби...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым