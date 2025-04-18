Расчет БпЛА «Суперкам» группировки войск «Центр» обеспечил уничтожение бронетехники ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО

Военнослужащие расчетов БпЛА «Суперкам» выполняют воздушную разведку на ближних и дальних рубежах линии боевого соприкосновения для выявления скрытного перемещения противника в дневное и ночное время суток.
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