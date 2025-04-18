Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчет БпЛА «Суперкам» группировки войск «Центр» обеспечил уничтожение бронетехники ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО

Расчет БпЛА «Суперкам» группировки войск «Центр» обеспечил уничтожение бронетехники ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО

Военнослужащие расчетов БпЛА «Суперкам» выполняют воздушную разведку на ближних и дальних рубежах линии боевого соприкосновения для выявления скрытного перемещения противника в дневное и ночное время суток.

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