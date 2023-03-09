На матче Россия – Ирак не будет Fan ID. Игра пройдет в Петербурге

Для посещения матча Россия – Ирак не потребуется Fan ID. На товарищеской игре, которая пройдет в Санкт-Петербурге, не будет действовать система Fan ID, сообщает заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
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