"Принуждал к страшному". Что грозит основателю самой влиятельной секты

© AP Photo / Natacha Pisarenko МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Глеб Подгорский. Изнасилования, наркотики, избиения и вымогательство — в Аргентине продолжается следствие над организатором тоталитарной секты "Ашрам Шамбала"* Константином Рудневым, обвиненным в торговле людьми.
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