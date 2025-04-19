Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • alik3456 Джексон
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"Принуждал к страшному". Что грозит основателю самой влиятельной секты

"Принуждал к страшному". Что грозит основателю самой влиятельной секты

© AP Photo / Natacha Pisarenko МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Глеб Подгорский. Изнасилования, наркотики, избиения и вымогательство — в Аргентине продолжается следствие над организатором тоталитарной секты "Ашрам Шамбала"* Константином Рудневым, обвиненным в торговле людьми.

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