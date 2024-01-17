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  • фарид сабиров
    Маразм набирает обаРотЫГлавные антиженск...

Главные антиженские законы. Что будет, если их принять?

Главные антиженские законы. Что будет, если их принять?

А давайте пофантазируем. Давайте представим, что вдруг взяли, и отменили алименты. Взяли, и запретили аборты.

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Комментарии
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фарид сабиров
Маразм набирает обаРотЫ
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15 час.
Дмитрий Яковлев
А давайте фантазии немного..Разовьём?  Зачем запрещать разводы? Не надо , пусть у каждого будет право развестись . НО!!! Без ВЕСКОГО основания , причём-подтверждёного ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ  (Пил? Да , повод веский . Но...Будьте добры справку от нарколога , из полиции , показания НЕЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ свидетелей . Бил , изменял? То же самое . &quot;Мало зарабатывал&quot;? Плохо-но..Прожиточный минимум у нас сколько ? 25 ? 25 в семью приносил? ) Ах , НЕТ доказательств? Разведём , у нас страна свободная...НО!!! От мужа уйдёте с тем , с чем пришли .  Отмена алиментов и запрет абортов?  Если мужчина ЯВНО ВЫРАЗИЛ согласие на рождение ребёнка-никаких отмен . Будет платить . А вот если такого согласия НЕ БЫЛО...Извините , милочка-ВЫ принимали решение о ребёнке ЕДИНОЛИЧНО-ВАМ и ..расхлёбывать . Последний пункт-вообще бред сивой кобылы . В тёмную сентябрьскую ночь-это законодательно В ПРИНЦИПЕ регулировать невозможно
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15 час.

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