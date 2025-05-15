Выбор очевиден

Animals — Ах ты, блохастый! — он замахнулся на песика тяжелой сумкой, потом набросился на Лену: — Совсем ополоумела, что ли, псов бродячих моими сосисками кормить? Однажды весной Лене как-то особенно захотелось любви.
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