ИЗВЕСТИЯ iz

6 635 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Но хватит всем брехать, что НАТО исполняет чисто оборонительную функцию! НАТО - агрессор, инструмент СШАЭкс-разведчик США...
  • Александр Ширай
    Подводный старт Цирконов с АПЛ Северодвинск ещё страшнее))Западные СМИ назв...
  • Сергей Бессонов
    Главная угроза для США, это прежде всего сами Соединённые Штаты.The Hill назвало ...

Корпорация Lockheed Martin приостановила поставки истребителей F-35

Корпорация Lockheed Martin приостановила поставки истребителей F-35

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin объявила 30 декабря о приостановке приемо-сдаточных полетов и поставках новых истребителей F-35 Joint Strike на фоне расследования причин аварии F-35B на взлетно-посадочной полосе в Техасе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх