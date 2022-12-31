Корпорация Lockheed Martin приостановила поставки истребителей F-35

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin объявила 30 декабря о приостановке приемо-сдаточных полетов и поставках новых истребителей F-35 Joint Strike на фоне расследования причин аварии F-35B на взлетно-посадочной полосе в Техасе.
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin объявила 30 декабря о приостановке приемо-сдаточных полетов и поставках новых истребителей F-35 Joint Strike на фоне расследования причин аварии F-35B на взлетно-посадочной полосе в Техасе.
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