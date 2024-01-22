В СмолГУ появится программа двойного диплома с ВШЭ

Очередная сетевая программа, открывающая для студентов смоленского вуза новые перспективы, будет запущена при поддержке правительства региона Новая сетевая программа - на этот раз с Высшей школой экономики - будет запущена в Смоленском государственном университете при поддержке правительства Смоленской области.