По большому счёту главной задачей работы либералов в нашей стране было препятств....

По большому счёту главной задачей работы либералов в нашей стране было препятствовать консолидации народа вокруг чего-то общенационального, здорового – будь то Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу, «Бессмертный полк» или ещё что-то, – это всегда вызывало мгновенную реакцию.