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Информационный марафон - стартуем

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По большому счёту главной задачей работы либералов в нашей стране было препятств....

По большому счёту главной задачей работы либералов в нашей стране было препятствовать консолидации народа вокруг чего-то общенационального, здорового – будь то Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу, «Бессмертный полк» или ещё что-то, – это всегда вызывало мгновенную реакцию.

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