В Дубенском центре культуры прокуратура нашла нарушения прав инвалидов

Прокуратура Дубенского района вместе с представителем Всероссийского общества инвалидов проверила оснащенность для инвалидов в Дубенском районном центре культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания и выявила нарушения.
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