Беглов заявил, что Виктор Новиков оставил яркий след в истории города

По словам Беглова, Виктора Абрамовича уважали и ценили за глубокое уважение к зрителю. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнование в связи с кончиной художественного руководителя Санкт-Петербургского академического драматического театра имени В.