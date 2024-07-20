Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    Так "условно-досрочно освободил" или " будет содержаться в СИЗО до 17 сентября" ???Самарский районны...
  • Maxim
    Стройбанк СССР, пай в ЖСК - 3%..Российское правит...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Часто желания не совпадают с возможностями... А ведь Россия предлагала РЕБЯТА ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО... но сами сделали ...Министр обороны Г...

Кафе "Будаглы" в Казани приостановило работу на 70 дней из-за нарушений санитарных норм

Кафе "Будаглы" в Казани приостановило работу на 70 дней из-за нарушений санитарных норм

Казань. В городе продолжается борьба с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Так, недавно прокуратура Советского района провела проверку одного из местных кафе "Будаглы" на улице Галии Кайбицкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх