Кафе "Будаглы" в Казани приостановило работу на 70 дней из-за нарушений санитарных норм

Казань. В городе продолжается борьба с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Так, недавно прокуратура Советского района провела проверку одного из местных кафе "Будаглы" на улице Галии Кайбицкой.
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