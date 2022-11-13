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Кафанов о 3-м месте «Ростова»: «Довольны результатом в первой части сезона»

Виталий Кафанов высказался после победы «Ростова» над «Крыльями Советов» (3:1). После 17 туров дончане занимают в таблице Мир РПЛ 3-е место.

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