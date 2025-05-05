Специалист Анфиногенов призвал сделать доступными наборы продуктов для окрошки

В России необходимо сделать доступными стандартные наборы для окрошки или борща. Об этом kp.ru рассказал независимый эксперт товаров народного потребления Александр Анфиногенов, комментируя новость о росте "индекса окрошки".
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