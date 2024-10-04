Авиабомбы AGM-154A JSOW для Украины Подготовка бомбы AGM-154A к боевому вылетуВ конце сентября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины.
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Авиабомбы AGM-154A JSOW для Украины Подготовка бомбы AGM-154A к боевому вылетуВ конце сентября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины.
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