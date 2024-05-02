Ростислав Ищенко: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через «Фермопилы»

Прибалтийские элиты понимают, что проигрыш Украины станет их личным проигрышем. Если западноевропейские элиты после поражения Украины потеряют власть только в перспективе, то прибалтийские элиты потеряют власть сразу.
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