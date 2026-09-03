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Полина Гагарина показала образ на Первое сентября стоимостью более 1,5 миллиона рублей

Полина Гагарина показала образ на Первое сентября стоимостью более 1,5 миллиона рублей

Журналисты Telegram-канала «Звездач» подсчитали, во сколько обошёлся образ Полины Гагариной, в котором она проводила дочь Мию в школу 1 сентября.

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