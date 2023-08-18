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Новосибирские пограничники выявили нелегальный канал завоза мигрантов через Алтайский край

Новосибирские пограничники выявили нелегальный канал завоза мигрантов через Алтайский край

ФСБ установила, что предприимчивые сибиряки незаконно оформляли гостевые визы для иностранцев.В Новосибирской области пограничным управлением ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность по организации канала незаконной миграции.

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