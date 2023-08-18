Новосибирские пограничники выявили нелегальный канал завоза мигрантов через Алтайский край

ФСБ установила, что предприимчивые сибиряки незаконно оформляли гостевые визы для иностранцев.В Новосибирской области пограничным управлением ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность по организации канала незаконной миграции.
ФСБ установила, что предприимчивые сибиряки незаконно оформляли гостевые визы для иностранцев.В Новосибирской области пограничным управлением ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность по организации канала незаконной миграции.
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