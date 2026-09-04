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Царьград

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Комаленков предсказал рост биткоина до $83 тыс. через неделю

Комаленков предсказал рост биткоина до $83 тыс. через неделю

Эксперт Кирилл Комаленков объяснил рост биткоина выше $81 тыс. снижением индекса доллара и возвращением спроса через биткоин-ETF.

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