Полностью электрический кроссовер Hyundai Creta EV: до премьеры остается совсем немного времени

До премьеры новой версии бестселлера Hyundai Creta остается ровно месяц. Официальная премьера кроссовера с приставкой EV, который будет работать исключительно на электричестве, состоится 17 января в рамках выставки Bhatat Mobility Show 2025 года в Индии.
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