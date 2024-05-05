Костенко и Тарасов опубликовали фото сына из больничной палаты

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко недавно стали родителями вновь. Пара часто делится личными снимками и некоторые из последних кадров сильно напугали фанатов, так как на них можно увидеть сыновей знаменитостей в больничной палате.
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