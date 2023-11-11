Артиллеристы САУ «Акация» уничтожили замаскированные укрепления ВСУ

Военнослужащие расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи по поражению артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), разрушению оборонительных сооружений, а также по уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника на купянском направлении.
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