Артиллеристы САУ «Акация» уничтожили замаскированные укрепления ВСУ

Военнослужащие расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи по поражению артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), разрушению оборонительных сооружений, а также по уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника на купянском направлении.