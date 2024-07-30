В Улан-Удэ завершился турнир "Кубок мужества" в честь погибших сотрудников ОМОНА "Кречет"

Сегодня в Культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоялся турнир "Кубок мужества", посвященный памяти кавалеров ордена Мужества Дмитрия Лагунова и Николая Багрова, погибших во время специальной войсковой операции.
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