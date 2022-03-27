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Мишина и Галлямов лидируют в мировом рейтинге ISU, Тарасова и Морозов – 2-е, Суй и Хань – 3-и, Бойкова и Козловский – 4-е

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов. Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют среди пар.

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