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Царьград

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"Кампания по доначислениям": ФНС начнёт "невиданную ранее тряску" русских за налоги - инсайдер

"Кампания по доначислениям": ФНС начнёт "невиданную ранее тряску" русских за налоги - инсайдер

Поползли слухи о том, что ФНС этой осенью якобы готовит "невиданную ранее тряску". Утверждается, что под прицел попадут не только крупные должники, но и обычные граждане.

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