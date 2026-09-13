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Регионы России

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Обновление Windows 11 вызвало проблемы со звуком на некоторых конфигурациях

Обновление Windows 11 вызвало проблемы со звуком на некоторых конфигурациях

Проблемы затрагивают не все устройства, а лишь определённые конфигурации аудиоустройств и драйверов. Microsoft официально подтвердила наличие ошибки и внесла её в список известных проблем обновления.

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